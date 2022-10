Eindelijk verzoening tussen Victoria Beckham en schoondochter?

Premium Financieel

Topvrouw C&A: ’We waren veel te veel van hetzelfde, 30% assortiment kon eruit’

In haar appelgroene broekpak is Giny Boer een opvallende verschijning op het ’Fashion Centre’, zoals het hoofdkwartier van C&A Europa heet. Als bestuursvoorzitter leidt ze de transformatie van C&A tot een modemerk dat in winkels en webshops de klant centraal stelt. „Dat is een cultuurverande...