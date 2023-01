Premium Het beste van De Telegraaf

’Het verliest zo toch een stukje aantrekkingskracht’ Minder kijkers voor WK darts door dure Viaplay: ’Een gemiste kans’

Michael van Gerwen tijdens het Cazoo World Darts Championship in Alexandra Palace, Londen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Onze Hollandse trots ’de groene sloopkogel’ Michael van Gerwen laat zich dit WK-toernooi van zijn beste kant zien. Zo verpulverde hij maandag in de halve finale Belg Dimitri Van den Bergh. Dinsdag neemt ’Mighty Mike’ het in de finale op tegen Engelsman Michael Smith in wat nu al de dartwedstrijd van het jaar wordt genoemd. Genoeg ingrediënten dus voor een kijkcijferrecord op televisie zou je denken, vrienden die met elkaar in een café de emoties delen, zwaaien met groene vlaggetjes en de naam van Van Gerwen scanderen.