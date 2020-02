Kunstenaar zijn was een ernstige zaak

Het zelfportret met verbonden oor uit 1889 van Vincent van Gogh vormt het startpunt en de rode draad van deze tentoonstelling. Ⓒ Foto The Courtauld Gallery

Het kunstenaarsportret is zo oud als de weg naar Rome. Maar het genre kreeg in de 19de eeuw een stevige, nieuwe impuls. Niet alleen werd men steeds nieuwsgieriger naar de mens achter het kunstwerk, ook de interesse in de kunstenaar als onbegrepen genie groeide. Net als het cliché geworden beeld van de artiest die moest lijden voor zijn werk. Vincent van Gogh is er het beste voorbeeld van. Hij is dan ook de spil in de tentoonstelling In the Picture.