Fans bespotten pikante foto Peter Andre

„Het kleurtje natuurlijk”, verduidelijkt hij zijn vraag. Maar de fans is wel duidelijk dat het hem vooral gaat de aandacht te vestigen op wat er in die boxer hangt, nadat het geslachtsdeel van de zanger weer onderwerp van gesprek was door de rechtszaak tussen voetbalvrouwen Coleen Rooney en Rebekah Vardy.

Coleen Rooney beschuldigde Rebekah Vardy eerder publiekelijk van het lekken van privé-informatie over haar leven naar de pers. Daarop sleepte Vardy haar voor de rechter vanwege smaad. Rooney wilde hard maken dat Rebekah Vardy al vaker informatie over beroemdheden naar de pers had gelekt en greep daarom terug op eerdere claims dat Peter Andre niets meer dan een ’chipolataworstje’ zou hebben.

Het is volgens haar Vardy die deze claims naar buiten bracht. „De eiser (Vardy, red.) verkocht haar verhaal aan News of the World in ruil voor het onthulling van privé-informatie over Peter Andre, de zanger die juist enorme publieke aandacht kreeg door zijn succesvolle verschijnen in I’m a Celebrity.” Een citaat uit het interview van destijds wordt in de documenten aangehaald, waarin Vardy het geslachtsdeel van de zanger kleineerde.

Peter Andre kan het niet laten op dit nieuws te reageren met zijn Instagrampost. Fans nemen hem dan ook niet erg serieus. „Hoeveel sokken zitten daarin Pete?”, vragen ze zich af. En een ander: „Alles wat ik kan zeggen is... gelukkige sokken.”