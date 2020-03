Talkshow Ellen DeGeneres stopgezet vanwege coronavirus

„Na nog wat nagedacht te hebben, hebben we besloten om de productie volledig te staken tot 30 maart”, schrijft Ellen. Eerder op vrijdag had ze aangekondigd shows op te nemen zonder publiek, maar daar kwam ze later op terug. „We willen gewoon iedere voorzorgsmaatregel nemen om er zeker van te zijn dat wij ons steentje bijdragen om iedereen gezond te houden.”

Vrijdag was illusionist Hans Klok voorlopig een van Ellens laatste gasten om over zijn show in Las Vegas te vertellen.