Gevangen prinses Dubai in geheime video’s: ’Iedere dag vrees ik voor mijn leven’

Prinses Latifa al-Maktoum probeerde haar thuisland in 2018 te ontvluchten in een boot. Elitetroepen zouden haar toen hebben gedrogeerd en teruggehaald. Ze vertelde in een uitgelekte video dat de autoriteiten haar daarna opsloten in een villa die onder politiebewaking stond.

De inmiddels 35-jarige prinses zou de filmpjes stiekem hebben gemaakt op een telefoon. Ze deed dat in de badkamer, omdat daar de deur op slot kon. „De politie zegt dat ik mijn hele leven zal vastzitten en de zon nooit meer zal zien”, zei ze in zo’n filmpje. „Iedere dag vrees ik voor mijn veiligheid en mijn leven.”

Latifa stopte na enige tijd met het sturen van filmpjes. Haar vrienden doen nu een beroep op de Verenigde Naties om in te grijpen, bericht de Britse omroep.

Videoboodschap

De prinses had voor haar vluchtpoging in 2018 ook al een videoboodschap opgenomen. Die verscheen later op YouTube. „Als je deze video ziet, is dat niet goed. Dan ben ik dood of zit ik in een hele, hele, hele slechte situatie”, waarschuwde ze.