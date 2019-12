Paul de Leeuw moet nadenken over toekomst tv-show

Zaterdag stemden 584.000 mensen af op Pauls Nummer 1 Show, dat vorige maand van start ging met 805.000 kijkers. „Het is gewoon echt te weinig”, vertelt Paul maandag in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica. „Laten we daar duidelijk over zijn. Ik heb vooral last van het nieuws. Dat is de reden dat mensen later inhaken. Als het NOS Journaal is afgelopen, zie je dat het aantal kijkers omhoog gaat. Maar dat is geen excuus. Het moet gewoon kunnen scoren.”

Ondanks de tegenvallende kijkcijfers beleeft Paul wel veel plezier aan het maken van het zaterdagavondprogramma. „Dat is belangrijk. Ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. En RTL is ook nog steeds blij.”

Er wordt nog één aflevering van Pauls Nummer 1 Show uitgezonden. Hij sluit 2019 bij RTL 4 af met een avondvullend televisieprogramma op oudejaarsavond. „En daarna ga ik nadenken over hoe we verder gaan.”