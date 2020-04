Haal een museum binnen

Kom van dat dak af!

Huis Doorn en zijn fraaie omliggende park zijn voorlopig niet toegankelijk. Maar wie toch een kijkje wil nemen in het paleisje waar de Duitse ex-keizer Wilhelm II van 1920 tot zijn dood in 1941 vertoefde, kan met enkele muisklikken de virtuele panoramatour op de website van het museum openen.

Eindeloos kun je door het park dwalen met zijn romantische rozentuin, orangerie en houthakkershut. Of je vergapen aan de deftig ingerichte kamers. Je kunt zelfs het dak op! Daarvandaan heb je een prachtig uitzicht over het landgoed. Wie goed kijkt, ontdekt aan de noordkant ook het mausoleum, waar de laatste resten van de keizer nog altijd rusten.

huisdoorn.nl

De pagina ’Orion’ uit de Leidse Aratea. Ⓒ Bruikleen Leidse Universiteitsbibliotheek

Dwalen in de ruimte

Liefhebbers van astronomie en ruimtevaart die de expositie Kosmos: kunst en ruimte in het Rijksmuseum Boerhaave nog niet hadden bezocht, kunnen hier alsnog virtueel een kijkje nemen. En dat niet alleen, gastconservator Ewine van Dishoeck, hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden, geeft in leerzame filmpjes uitleg over verschijnselen als verre kometen, nevels of een vertrouwd iets als de maan.

Thema van de expositie, die eigenlijk al op 16 maart zou zijn afgelopen, is de manier waarop wetenschappers en kunstenaars door de eeuwen heen gefascineerd zijn geweest door de sterrenhemel. De astronoom onderzocht sterren en planeten - vanaf de eerste telescoop, die ook te zien is - en de kunstenaar verbeeldde zijn fantasieën over de ruimte.

Het pronkstuk van de tentoonstelling is de Leidse ’Aratea’, een meer dan duizend jaar oud perkamenten manuscript met tekeningen van sterrenbeelden, die op hun beurt weer geïnspireerd waren op beelden en verzen uit de Griekse en Babylonische oudheid. De Aratea is in bezit geweest van Hugo de Groot en Isaac Vossius. Nu behoort het tot de collectie van de Leidse universiteitsbibliotheek.

rijksmuseumboerhaave.nl

Vlogger Jip Heijmerink wandelt door musea om de kunst thuis te laten zien.

’Kijken, kijken, niet lopen’

Onder het olijke motto ’kijken, kijken, niet lopen’ brengen de vloggers van de website thuismuseum.nl (onderdeel van mydailyshotofculture.com) diverse gesloten Nederlandse musea gewoon bij je thuis.

Deuren die voor anderen gesloten blijven, openen voor deze culturele camjo’s. Terwijl jij veilig en wel op de bank zit, dwalen zij door de verlaten gangen en zalen op zoek naar de mooiste kunstwerken.

Zo richt initiatiefneemster Jip Heijmerink haar camera op de extravagante juwelen van de Russische tsarina’s, die eenzaam in de Hermitage Amsterdam liggen te fonkelen. Ook nodigt ze je uit om een kijkje te nemen in het Joods Historisch Museum waar de expositie van het werk van Charlotte Salomon amper een half uurtje open was, toen de regering de eerste grote coronamaatregelen afgekondigde en het museum moest sluiten. „Deze presentatie heeft dus nog bijna niemand gezien.”

Ook architectuurliefhebbers komen aan hun trekken. Zij krijgen insidertips en verhalen te horen over het fotogenieke gebouw waarin filmmuseum Eye is gehuisvest. De komende weken worden er steeds nieuwe online rondleidingen aan de site toegevoegd.

thuismuseum.nl /mydailyshotsofculture.com

Trix Ⓒ Foto Naturalis

Favoriete dieren kijken

Trix, het paradepaardje van het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden, is vanaf nu ook samen met andere bijzondere topstukken online te zien. Zet de cursor op het plaatje van je favoriete dier, en kom zo alles te weten.

Bij de afbeelding van de beroemdste vleesetende dinosaurus is bijvoorbeeld te lezen dat Naturalis in 2013 in de prairie van Montana (VS) een van de meest complete en best bewaard gebleven skeletten blootlegde van deze Tyrannosaurus rex.

Verwonder je over de Quentzal, met zijn smaragdgroene verenkleed een van de mooiste vogels ter wereld. Of verdiep je in de prachtige mineralencollectie van het museum.

Genoeg te ontdekken: topstukken.naturalis.nl

Stadsorganist Arjen Leistra brengt Bach bij je thuis.

Cadeautje voor je oren

Iedere eerste vrijdag van de maand geeft stadsorganist Arjen Leistra een lunchconcert op het historische orgel in het Stedelijk Museum Schiedam. Dat gebeurt nu noodgedwongen online, omdat het museum is gesloten voor publiek. Vrijdag 3 april klinkt het eerste e-concert, van 12.30 uur tot 13.00 uur. Je hoort Bach, onder andere twee koralen uit de Matthäus Passion, gewoon thuis online.

Bach op vrijdag is elke maand een cadeautje voor de oren, waar veel luisteraars op afkomen. Leistra speelt dit seizoen de eerste helft van het tweede deel van Das Wohltemperierte Klavier. Daarnaast staan koraalbewerkingen en andere klaviermuziek op het programma. Op de website van het museum vind je het volledige programma en de link naar het concert. In het museum is Bach op vrijdag vrij toegankelijk. Na afloop kunnen luisteraars een gift geven. Dat is ook mogelijk bij de online concerten.

stedelijkmuseumschiedam.nl