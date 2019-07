Rolf Tangel: ’Samantha is een TOPmama’

„Lieve Samantha en Maron, ( LET OP ZO KUNNEN EXXEN DUS OOK OMGAAN MET ELKAAR gefeliciteerd met jullie zwangerschap!”, schrijft Tangel bij een foto van toen zij nog samen waren.

„Er zal weer genoeg gal gespuugd worden door anderen op dit heugelijke nieuws. Maar ik heb met eigen ogen mogen meemaken wat een TOPmama Samantha is”, waarna hij zijn bericht afsluit met tal van kusjes.

Net als de bekendmaking van Samantha, krijgt ook Rolf uiteenlopende reacties. Zo wordt hij geprezen omdat hij zijn ex steunt, maar er is ook veel onbegrip. „Ik gun haar echt het beste, maar dit... nee ze is zelf niet stabiel en dan een kindje? En dan kun je zeggen ’ja maar’, nee niks ’ja maar’. Nog geen 4 maanden geleden springt ze uit het raam, haar andere 2 kinderen zijn niet voor niets afgepakt van haar. De kinderbescherming ligt alweer op de loer nu”, reageert iemand. „Zo lief van jou, media is gemeen. Samantha gefeliciteerd, lekker genieten. Eindelijk iets positief na al die maanden”, schrijft een ander.

