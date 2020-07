Kanye West is bezorgd om de wereld

Kanye zorgde eerder deze maand voor flink wat ophef toen hij in tranen uitbarstte tijdens een presidentiële campagne-rally, terwijl hij uitlegde dat hij zijn dochter North, nu zeven, bijna had ’vermoord’ omdat hij zijn vrouw Kim Kardashian eerder een abortus hadden overwogen. Kort daarna klom hij in de digitale pen om zijn vrees uit te spreken dat Kim hem probeerde te laten opsluiten én zei hij al langere tijd van haar te willen scheiden.

Zijn uitspraken, waarvoor hij later zijn excuses heeft aangeboden, waren voor Kim aanleiding om een verklaring te delen over de strijd van haar man met zijn bipolaire stoornis. Toch meent de rapper dat hij ’in orde’ is.

„Ik huilde bij de gedachte dat mijn eerstgeborene er niet had kunnen zijn en iedereen was zo bezorgd om mij... Ik maak me zorgen om de wereld die van mening is dat je niet om dit onderwerp mag huilen.” In een tweede tweet suggereerde hij dat mensen proberen hem in diskrediet te brengen door zijn mentale toestand ter sprake te brengen. Maar, zo stelt hij: „Ik ben in orde. Neem even de tijd en denk na over wat hier wordt geprojecteerd.”