Duncan Laurence noemt rockers van Måneskin ’echte winnaars’

„Jullie zijn echte winnaars”, vindt Duncan, die vanwege een coronabesmetting niet in Rotterdam Ahoy aanwezig was. „Rock and roll never dies.”

De zanger, die in 2019 het songfestival in Tel Aviv won, zou zaterdag eigenlijk optreden maar moest dat door zijn positieve test afzeggen. In plaats daarvan werd repetitiebeeld gebruikt van zijn songfestivalnummer Arcade en nieuwe single Stars. „Iedereen bedankt die dit mogelijk heeft gemaakt. Het was heel speciaal.”

Jeangu Macrooy

Jeangu Macrooy heeft met slechts elf punten het Eurovisie Songfestival in eigen land afgesloten op een 23e plaats. De zanger eindigt daarmee op de plek van zijn startpositie. Alleen Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië kregen nog minder punten.

Jeangu kreeg uit vijf van de 39 landen punten van de vakjury’s. Australië en Oostenrijk gaven hem drie punten, Bulgarije en Georgië twee en Portugal één. Ook de televoters waren niet enthousiast over Birth Of A New Age. Het publiek in Europa en Australië gaf hem 0 punten.

Måneskin

De rockers van Måneskin hebben hun overwinning juist te danken aan de televoters. „Het leukste is dat we hebben gewonnen doordat het publiek ons zoveel punten gaf”, reageerde gitarist Victoria De Angelis zaterdagnacht. „Dat betekent dat het publiek onze muziek echt leuk vindt. We zijn zeer vereerd. Dit is pas het begin voor ons. Vanaf morgen gaan we overal spelen.”

Måneskin hoopt dat rock nu vaker terugkeert op het Songfestival en misschien wel vaker gaat winnen. „Waarom zou je geen rocksong sturen? Ik denk dat vanaf nu veel meer landen het gaan doen”, lacht De Angelis.

Snuifgate

Frontman Damiano David lag zaterdagnacht nog even onder vuur op sociale media, omdat het erop leek dat hij betrapt was op het snuiven van coke. Op de beelden die al snel door velen gedeeld werden was te zien hoe hij over een tafel boog en een ogenschijnlijk snuivende beweging maakte.

De groep ontkent drugsgebruik en stelt op Instagram Stories klaar te staan om getest te worden op drugs. „We zijn geschokt dat sommige mensen beweren dat Damiano drugs gebruikt. We zijn tegen drugs en hebben nooit cocaïne gebruikt”, aldus de formatie. „We zijn klaar om getest te worden, want we hebben niets te verbergen. Wij zijn hier om onze muziek te spelen en we zijn erg blij met de winst van het Eurovisie Songfestival.”