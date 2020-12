Familie George Michael schrijft emotionele brief aan fans

Melanie overleed vorig jaar, net als George, op Eerste Kerstdag. Zus Yioda bedankt in haar post alle fans van de Wham!-zanger die de familie condoleerden met het verlies van Melanie. Ze laat weten dat de liefde en vriendelijkheid van de fans haar veel troost hebben geboden.

„Toen ze vorig jaar in haar brief aan jullie schreef dat we het slechte achter ons zouden laten en zoveel mogelijk zouden gaan genieten van het goede in het komende jaar, konden we niet vermoeden wat een moeilijk jaar 2020 zou worden. En niemand van ons had kunnen weten dat ze binnen een paar dagen zo plotseling van ons zou worden afgenomen.”

Goede doelen

Yioda schrijft dat ze veel lieve steunbetuigingen kreeg, maar dat er eentje was die haar heel erg aangreep. Het was een boodschap van een groepje fans dat zich inzet voor allerlei goede doelen uit naam van George. Ze hebben laten weten dat ze daarmee doorgaan, maar nu ook in de naam van Melanie.

Melanie was de kapper van George en ging veel met hem mee als hij op tournee ging. Ze overleed vorig jaar aan de gevolgen van ketoacidose, een ernstige afwijking bij diabetici die ontstaat als het lichaam hoge concentraties bloedzuren aanmaakt