James Bond-producer: ’Daniel Craig is moeilijk te vervangen’

„Het is een hele grote beslissing”, legt Broccoli uit aan Variety. „Het is niet gewoon een kwestie van iemand casten voor de rol. Het gaat over een hele heroverweging van waar we naartoe gaan.” Volgens Broccoli is er gelukkig ook geen haast bij het vinden van een nieuwe 007 omdat ze de huidige cast en crew eerst willen laten genieten van het succes van de laatste film van Craig, No Time To Die.

Idris Elba

Eerder dit jaar werd nog gespeculeerd dat Idris Elba de iconische rol op zich zou nemen, maar daar lijkt dus nog geen klap op te zijn gegeven. De 49-jarige acteur wordt al langere tijd geopperd als mogelijke opvolger van Craig en ook Broccoli is zich ervan bewust dat hij zeker geschikt zou kunnen zijn. „Ik ben bevriend met hem, hij is een geweldige acteur”, verklaarde zij eerder al aan Deadline. Andere namen die genoemd zijn voor de rol van James Bond zijn Henry Cavill, Tom Hardy en Jacob Elordi.

Een andere bron beweerde echter dat Idris inderdaad op de radar staat, maar dat er voor hem een andere rol zou zijn weggelegd. „Idris heeft informele gesprekken gehad met de studio en hem is verteld dat er een rol voor hem is in de volgende Bond-film, als hij die wil. Hij zal niet het titelpersonage zijn, maar ze erkennen zijn aantrekkingskracht en het respect dat hij afdwingt. Ze willen met hem werken aan een volledig origineel personage voor de volgende film.”

Daniel Craig speelt in No Time To Die voor de vijfde keer agent 007. In de film, die door het coronavirus twee jaar is uitgesteld en afgelopen september verscheen, neemt Bond het op tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus.