Jeroen Pauw onder vuur vanwege ’dubieus’ salarisvoorstel

Dat laat een woordvoerder van Banijay Benelux, waar TVBV onder valt, weten aan het ANP. Donderdag werd bekend dat NPO-voorzitter Frederieke Leeflang het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft gevraagd het salarisvoorstel van Pauw te onderzoeken. Nieuwszender BNR had er vragen over gesteld.

BNR heeft een vertrouwelijke e-mail in bezit waarin de zaakwaarnemer van Pauw niet alleen een presentatiecontract voorstelt, maar ook een afnamegarantie van TVBV, het productiebedrijf waar Pauw destijds directeur van was, ter waarde van ’tenminste 500.000 euro’. Het zou ervoor zorgen dat het tv-icoon meer zou verdienen dan wettelijk is toegestaan voor presentatoren van de publieke omroep. Uiteindelijk wees BnnVara het voorstel af, maar kreeg TVBV alsnog de productieopdracht voor de dagelijkse talkshow Op1.

’Nooit afhankelijk’

De woordvoerster van Banijay Benelux laat weten dat in de e-mail uit 2019 verschillende voorstellen onder elkaar staan, „omdat de gesprekken met BnnVara over presentatiewerkzaamheden, programmavoorstellen, lopende producties en andere lopende zaken met één en dezelfde persoon worden gevoerd, namelijk de mediadirecteur van BnnVara.”

De woordvoerster erkent wel dat het vermelden van de twee voorstellen in twee aparte e-mails duidelijker was geweest. „De presentatie van Jeroen Pauw is nooit afhankelijk geweest van welk voorstel dan ook voor TVBV”, beklemtoont zij.

Vertrouwen

De woordvoerder benadrukt dat het voorstel van TVBV in 2019 is gedaan in een fase van onderhandelingen waarvan niets is vastgelegd in een contract. „Wel zijn de gesprekken over de presentator en programma’s met BnnVara ook daarna altijd doorgegaan.” TVBV ziet een onderzoek met vertrouwen tegemoet en zal alle medewerking daaraan verlenen.

De NPO is van mening dat de casus die door BNR is voorgelegd het best beoordeeld kan worden door een onafhankelijk toezichthouder. „Daarom is besloten om het CvdM te vragen om in het recent aangekondigde onderzoek naar het functioneren van het beloningskader ook aandacht te besteden aan de casus die nu is voorgelegd”, aldus de NPO-woordvoerder.