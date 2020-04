Johnny de Mol was bezorgd om Willeke Alberti, vrouw Anouk en zoontje Johnny

„Mijn hoofd stond er eerst niet naar”, vertelt Johnny aan BuzzE. „Ik was vooral bezig met of iedereen in mijn omgeving gezond was. Mijn vrouw heeft bronchitis, mijn zoontje Johnny was ziek en mijn moeder, Willeke Alberti, behoort tot de risicogroep. Ook maakte ik me zorgen om de mensen waar ik veel mee hebt gewerkt: de ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en vluchtelingen. Toen ik een paar weken later hoorde dat The Passion toch doorging, een speciale editie kreeg en het thuis onder controle was, wilde ik toch graag meedoen. Dit een unieke manier om mensen wat hoop te geven.”

Anders dan de voorgaande negen jaren vindt het live-spektakel niet plaats met publiek in een stad, maar bestaat de uitzending uit scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities. Johnny neemt de kijkers op NPO 1 mee in het „paasverhaal anno nu.” „Het is een verhaal van angst, egoïsme en verbroedering. Dat past perfect in een wereld die nu angstig is. Het zorgt hopelijk voor wat verbroedering.”