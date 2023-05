’Bianca Censori houdt Kanye West met beide benen op de grond’

Premium Het beste van De Telegraaf

Is Kanye begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven? Daar heeft het in ieder geval alle schijn van, nu hij naar verluidt getrouwd is met de Australische Bianca Censori (28). Waar ’Ye’ en zijn ex-vrouw Kim Kardashian altijd op de voorgrond schitterden, is er over zijn vermeende nieuwe vrouw maar bar weinig bekend. Insiders claimen dat ze hem vooral met beide benen op de grond weet te houden.