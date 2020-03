Simon Cowell doneert ruim een miljoen

Ⓒ Getty Images

Simon Cowell heeft toegezegd 1,3 miljoen pond (bijna 1,5 miljoen euro) te doneren aan een aantal goede doelen dat hard getroffen is door de coronacrisis. In The Sun zei het X Factor-jurylid dat hij er ’kapot’ van is dat vele organisaties in geldnood zitten en noodgedwongen hebben moeten stoppen.