Proces Weinstein met stevige pleidooien van start

Het proces tegen Weinstein (67) draait om vijf aanklachten. Een vrouw beschuldigt de producer van verkrachting in 2013, een andere vrouw beweert dat hij haar in 2006 seksueel heeft misbruikt. De aanklagers noemden Weinstein woensdag tegenover de jury onder meer ’een seksueel roofdier en een verkrachter’. Volgens hen maakte hij misbruik van zijn positie. „De man die daar zit was niet alleen machtig in Hollywood, hij was ook een verkrachter”, zei advocate Meghan Hast namens twee slachtoffers, productieassistente Mimi Haleyi en actrice Jessica Mann.

De advocaat van Weinstein weerlegde deze beweringen en ontkent met klem dat de filmmagnaat een ’roofdier’ is, zoals de aanklagers beweren. „Je zal van de getuigen het bewijs te zien krijgen dat de beschuldigingen niet waar zijn en dat hij geen meester-manipulator was”, verklaarde advocaat Damon Cheronis. Hij toonde daarbij ook een paar sms-berichten die de vrouwen aan Weinstein stuurden. Die wijzen volgens Cheronis op seksuele relaties met wederzijdse toestemming.

Weinstein wordt door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Dit komt voor het eerst aan het licht in oktober 2017. Meerdere vrouwen deden in een artikel in The New York Times hun verhaal, waarna steeds meer verhalen van slachtoffers naar buiten kwamen. Dat leidde uiteindelijk tot de internationale #MeToo-beweging.

Als Weinstein schuldig wordt bevonden, kan hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen.