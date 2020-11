Prins William onder vuur na verzwijgen coronabesmetting

Criticasters verwijten William gebrek aan openheid. Buckingham Palace maakte begin oktober nog bekend dat zijn tante gravin Sophie in isolatie ging omdat ze in contact was geweest met iemand die positief had getest, dus waarom dan het stilzwijgen rond de besmetting van de tweede in de lijn van troonopvolging? Volgens televisiezender ITV was de prins ziek toen hij op 16 april virtueel het NHS Nightengale-ziekenhuis in Birmingham opende.

Op sociale media vragen Britten zich ook af of William de strijd tegen het coronavirus niet had kunnen helpen door wel te zeggen dat ook hij besmet was geraakt. Dat had laten zien dat het echt iedereen kon overkomen. Zijn argument om niet voor paniek te willen zorgen, wordt door velen ter discussie gesteld.

Betrouwbaarheid

Verschillende media uitten hun zorgen over de betrouwbaarheid van mededelingen van het paleis. „Dat een ernstige ziekte zes maanden verborgen wordt gehouden geeft te denken”, aldus Patricia Treble van het Canadese blad Maclean’s. „Wie kunnen we nog geloven”, voegde Richard Palmer, de koningshuisverslaggever van de Daily Express, eraan toe.