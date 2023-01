Marieke Elsinga over RadioRing: ’Terechte winnaars, maar geen één vrouw’

In een reactie op Instagram noemt de Qmusic-dj iedereen terechte winnaars. „Maar geen één vrouw.” In haar Stories deelt Elsinga een lijstje van winnaars die tijdens het Gouden RadioRing Gala in Hilversum een prijs in ontvangst mochten nemen. „Het is te vroeg om de prijs ’beste man’ en ’beste vrouw’ samen te voegen. Zeker in de radiowereld, want dat is nog steeds te veel een mannenwereld”, vindt Elsinga.

De Gouden RadioRing voor beste programma ging woensdag naar radioprogramma Somertijd op Radio 10. Presentator Rob van Someren kreeg ook de RadioRing Beste Presentator. De RadioRing Beste Podcast was voor F1 Aan Tafel. De Marconi Award voor Aanstormend Talent werd gewonnen door Nordin Besling (FunX). NPO Radio 1 won de Marconi Award voor Beste Zender. Giel Beelen mocht in december vorig jaar al de Marconi Oeuvre Award in ontvangst nemen.