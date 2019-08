Kleuterserie met Grives wordt gewoon uitgezonden

„Het is een waardevolle kleuterserie en we vinden het belangrijk die op televisie te brengen, ook nu Imanuelle na de opnamen in opspraak is geraakt”, laat een woordvoerder van de NTR aan De Telegraaf weten. „We denken bovendien dat ouders goed in staat zijn onderscheid te maken tussen een actrice en de rol die ze speelt.”

Dropje is vanaf december op NPO Zappelin te zien. De serie, waarin Grives een winkeljuffrouw vertolkt, gaat volgens de omroep ook nog steeds in première tijdens het Cinekid Festival in oktober. De 26-delige serie, waarvan de opnames eerder dit jaar werden afgerond, is het resultaat van jarenlang onderhandelen en financiering vinden. Het werd gemaakt in samenwerking met de Belgische zender Ketnet en het Spaanse TVE. Het is de bedoeling dat Dropje ook in Latijns-Amerika wordt uitgezonden.

In Keizersvrouwen, een nieuwe Nederlands-Vlaamse dramaserie die begin november wordt uitgezonden door AvroTros, heeft Grives eveneens een voorname rol. Die serie, eveneens al opgenomen, speelt zich af in de wereld van high class escort en drugskartels. De 34-jarige actrice die eerder te zien was in Celblok H is voorlopig wel uit de jeugdserie SpangaS geschreven omdat ze niet bij de opnames aanwezig kan zijn.