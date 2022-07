’James Caan overleed aan hartfalen en had COPD’

Op 7 juli werd bekend dat de acteur de avond ervoor op 82-jarige leeftijd was overleden. Caan werd onder meer bekend van zijn rol als Sonny Corleone in The Godfather uit 1972. Hij kreeg hiervoor een Oscarnominatie in de categorie beste mannelijke bijrol. Ook in het vervolg van de maffiafilm speelde hij mee.

Caan was verder te zien in The Gambler (1975) en Funny Lady (1976). Voor deze films werd hij genomineerd voor een Golden Globe.