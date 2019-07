Armin van Buuren headliner Australisch festival

Woensdag maakte het driedaagse festival de eerste namen bekend van in totaal 28 acts. Ook Anna Lunoe, Murda Beatz, Steve Aoki en Ruben de Ronde maken deel uit van de line-up, meldt Billboard.

De eerste show is op 29 november in Brisbane, gevolgd door shows in Sydney en Melbourne. Aanvankelijk zou het festival in 2018 beginnen, waarbij ook Nieuw-Zeeland zou worden aangedaan. Dat ging toen op het laatste moment niet door.

FestivalX springt in het gat dat Stereosonic achterliet. Stereosonic begon in 2007 in Melbourne en breidde zich uit tot een tournee langs de vijf steden Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide en Perth voordat het abrupt verdween. Voor de editie in 2013 verkocht Stereosonic meer dan 280.000 kaarten.

De kaartverkoop voor FestivalX begint op 1 augustus.