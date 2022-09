K3’tje Hanne geeft zwangerschapsupdate: ’Voel me heel goed’

„Prima. Alles gaat goed, ik voel me ook echt heel goed”, zegt Verbruggen tegen RTL Boulevard. De Vlaamse is eind dit jaar uitgerekend, maar is van plan te blijven optreden. „Als het lichamelijk en mentaal lukt, dan wil ik zeker doorbijten”, zei ze eerder tegen Het Laatste Nieuws.

Ook de voorstellingen van de nieuwe K3-show in Nederland in het najaar van 2022 en Vlaanderen in het voorjaar van 2023 gaan vooralsnog door, staat op de website van Studio 100. Studio 100 en Hanne bekijken momenteel samen of er praktische aanpassingen nodig zullen zijn.