Premium Het beste van De Telegraaf

Weduwnaar Halyna Hutchins woest op Alec Baldwin na nieuwe claims

Door onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp

Er komt maar geen einde aan het afschuiven van verantwoordelijkheden rondom het schietdrama op de set van Rust in oktober vorig jaar. Nu Alec Baldwin via ingediende documenten bij de rechter zichzelf vrijpleitte van schuld en financiële verantwoordelijkheid, is de echtgenoot van de neergeschoten cameravrouw Halyna Hutchins woest. Volgens hem is er maar één conclusie: zijn vrouw is dood door ’roekeloosheid op de set’.