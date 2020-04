Michelle Obama krijgt Netflix-docu

„Ik vind het geweldig om jullie te mogen meedelen dat Netflix dit gaat uitzenden. Deze film geeft een inkijkje in mijn leven en de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn boektournee. Tijdens de maanden dat ik reisde en wereldwijd allerlei verschillende mensen ontmoette, werd het me duidelijk dat wat wij delen iets moois en waardevols is. Of we nou met een kleine of grote groep samen waren, de verhalen die we deelden waren uniek”, aldus Michelle.

Ze vervolgt: „Ik kijk met veel plezier terug op deze periode en koester de herinneringen. Zeker in deze tijd, waarin we het allemaal moeilijk hebben en ons zorgen maken. Zoals iedereen wel weet sta ik bekend als een enorme knuffelaar, dat is iets wat ik mijn hele leven al heb gedaan. Met een knuffel kun je iemand laten weten: ik ben er voor je. En juist dit soort dingen zijn momenteel niet meer mogelijk.”

„Weet dat ik er ondanks dat nog altijd voor jullie ben. Zoals ik weet dat jullie er voor anderen zijn. We moeten juist nu aan anderen blijven denken en empathie tonen. Blijf verhalen met elkaar delen. Ik houd van jullie en mis jullie.”