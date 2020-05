Marwan Kenzari schittert naast Charlize Theron

Kenzari werkt de afgelopen jaren afwisselend in Nederland en Hollywood. Zijn grootste wapenfeit in de VS was tot nu toe de rol van schurk Jafar in de Disney-hit Aladdin. In Nederland was hij vorig jaar nog te zien in de thriller Instinct van Halina Reijn.

The Old Guard gaat over een geheim select gezelschap onsterfelijke huurlingen met de mysterieuze gave zichzelf te genezen. Al eeuwenlang beschermen zij de sterfelijke wereld terwijl ze onder de radar proberen te blijven. Wanneer dit team onder leiding van Andy (Charlize Theron) wordt ingehuurd om in Zuid Sudan een groep ontvoerde schoolkinderen te redden, worden hun bijzondere gaven plotseling bekend. Het is aan Andy en haar jongste rekruut Nile (Kiki Layne) om de rest van het team te redden én te voorkomen dat anderen hun gaven willen reproduceren en misbruiken.