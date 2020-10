In 1940 door nazi’s geroofde Van Gogh kan 18 miljoen opbrengen

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Amsterdam - Twintig jaar geleden werd het schilderij Fleurs dans un Verre van Vincent van Gogh, dat in 1940 uit Parijs werd geroofd door de nazi’s, nog geveild voor ruim 4,6 miljoen dollar. Woensdag komt het lieflijke bloemstilleven opnieuw onder de hamer bij Sotheby’s in New York en zal het – zo verwachten de experts – afgehamerd worden op ten minste 14 tot 18 miljoen dollar.