’Slachtoffer brand Kaageiland is voormalig acteur Pier van Brakel (88)’

Door Erna Straatsma Kopieer naar clipboard

Pier van Brakel Ⓒ Privéfoto

Het slachtoffer van de brand op Kaageiland is Pier van Brakel (88). Dat melden diverse bronnen op Kaageiland aan het Leidsch Dagblad. In vroeger tijden was hij een bekend acteur, die vele bijrollen speelde in films en tv-series.