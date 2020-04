Demi doet verrassende uitspraak over Selena Gomez

Het leek in januari alsof de dames nog steeds beste vriendinnen waren. Selena jubelde toen op Instagram hoe trots ze was dat Demi voor het eerst na haar overdosis in 2018 weer optrad. „Ik wou dat er woorden waren om te omschrijven hoe mooi, inspirerend en VERDIEND dit moment was. Demi, ik ben zo blij voor je”, schreef ze over haar optreden tijdens de Grammy Awards.

Demi reageert nu op deze post in het interview. „Wanneer je samen met iemand opgroeit, blijf je altijd liefde voor diegene voelen. Maar ik ben geen vrienden met haar, dus de Instagram-post voelde...”, stopt de zangeres midden in een zin. „Ik zal altijd liefde voor haar blijven voelen en wens haar het allerbeste”, voegt Demi eraan toe.

De twee voormalige kindsterren raakten bevriend op de set van Barney & Friends en werden op hetzelfde moment vaste gezichten van Disney Channel. Demi en Selena speelden samen in meerdere Disney-producties.