Koningin Elizabeth toonde uitzonderlijk gedrag op begrafenis Diana

Het is vrijdag alweer 22 jaar geleden dat de wereld afscheid nam van prinses Diana. Tijdens de begrafenis van Lady Di gingen miljoenen mensen de straat op om haar te begeleiden naar haar laatste rustplaats. De rest van de wereld kon via de tv meekijken naar de openbare begrafenisdienst. Terwijl de kist koningin Elizabeth passeerde, deed ze iets dat niemand had verwacht...