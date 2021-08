Premium Het beste van De Telegraaf

Nu La Meis kiest voor de presentatie van Duitse versie Love Island: Verbazing om Sylvies keuze voor trash tv

Het waren altijd pretentieuze shows waaraan Sylvie Meis op de Duitse televisie meewerkte. Ze was er jurylid in verschillende, internationale talentenshows en werd - na eerst aan het programma te hebben meegewerkt - presentatrice van Let’s Dance. Een jaar geleden was het ineens ’schluss’ met alles... maar nu is ze terug. Niet iedereen begrijpt haar keuze, overigens.