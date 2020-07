Amber Heard: cannabis oorzaak poep in bed Johnny Depp

Amber Heard en Johnny Depp in betere tijden. Ⓒ Getty Images

Amber Heard heeft op de tweede dag van haar getuigenis in de veelbesproken smaadzaak tussen haar ex Johnny Depp en de Britse tabloid The Sun gesproken over het bedpoepincident. Ze ontkent met klem dat zij de dader was en vertelde de rechter dat haar hondje Boo er haar uitwerpselen had achtergelaten nadat ze had gegeten van de cannabisvoorraad van Depp.