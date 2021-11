Haar ex: ’Hoe kan Erica mij wegzetten als een idioot?’

Voetbal

IJslandse voetballer krijgt hartstilstand op het veld

De IJslandse voetballer Emil Pálsson van de Noorse club Sogndal heeft op het veld een hartstilstand gekregen. De 28-jarige middenvelder zakte in de thuiswedstrijd tegen Stjørdals-Blink, in de Noorse tweede klasse, na ruim 10 minuten spelen in elkaar. Pálsson werd op het veld gereanimeerd en daarna m...