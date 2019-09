Talkshow Beau blijft buiten kijkcijfer-top 25

Begin deze maand trapte Van Erven Dorens zijn talkshow af met 650.000 kijkers. Een week na het verschijnen van het tv-programma was dit aantal bijna gehalveerd. In de Coen & Sander Show zei de RTL-coryfee hierover dat het altijd een gevecht is. „We willen de kijkcijfers links laten liggen. Maar je ontkomt er niet aan elke ochtend toch die klotige cijfers te bekijken. De ene keer valt het mee, de andere keer valt het tegen.”

Het best bekeken programma van de woensdagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur, daar keken 2,1 miljoen mensen naar. De wereld draait door kon rekenen op een tweede plek met 1,3 miljoen kijkers en een derde plaats in de lijst was voor het NOS Journaal van 18.00 uur.