L’Origine du mal ontaardt in ontregelende, geestige thriller

Wat: film, drama, thriller

Regie: Sébastien Marnier

Met: Laure Calamy, Jacques Weber, Dominique Blanc

Veertiger Stéphane worstelt met het leven. Ze doet geestdodend werk in een conservenfabriek en wordt door haar huisbaas ook nog eens uit haar woning gezet. Stéphane besluit contact te zoeken met Serge Dumontet, haar vader die ze nooit heeft gekend. Deze kwakkelende horecamagnaat ontvangt haar met open armen. Maar zijn koopzieke vrouw, bitse tweede dochter, lanterfantende kleindochter en afluisterende huishoudster reageren minder warm.

Opgezette dieren

Aanvankelijk komt L’origine du mal maar moeizaam op stoom. Goed, in het landhuis van Dumontet aan de Côte d’Azur hangt een fijne, onheilspellende sfeer die doet denken aan de werken van Agatha Christie en Alfred Hitchcock. Maar veel gebeurt er niet. Een bonte verzameling opgezette dieren staart de kijker aan, een vleesetende plant verorbert tergend langzaam een vliegje.

Bedrieglijk gezelschap

Maar net als je na een uur op je horloge begint te kijken, tovert Marnier een daverende plottwist uit de hoge hoed. De Dumontets mogen dan een merkwaardig bedrieglijk gezelschap vormen, ook Stéphane blijkt niet wie ze beweert te zijn. En verder verklappen we niets van deze ontregelende, maar geestige thriller. We houden het bij de woorden van de kleindochter die tijdens het roken van een sigaretje tegen Stéphane zegt: ’Familie is vergif in je bloed, je wordt er ziek van.’ En daar is geen woord aan gelogen.

✭✭✭