Geen nieuw proces Bill Cosby voor seksueel misbruik 16-jarig meisje

„Cosby heeft niet kunnen aantonen dat hij een oneerlijk proces heeft gekregen of dat er onvoldoende bewijs was om zijn aansprakelijkheid voor de schade van de eiser vast te stellen”, luidt het oordeel van de rechter. Cosby heeft laten weten dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak.

De advocaat die het slachtoffer Judy Huth bijstond, is tevreden over de uitspraak. „Meneer Cosby zal bitter teleurgesteld zijn over de uitkomst, maar dat verandert niets aan de beslissing van de rechter. Meneer Cosby zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, in plaats van te blijven vechten tegen het oordeel van de jury.”

Cosby werd in juni door een jury in Californië schuldig bevonden aan seksueel misbruik. De 84-jarige Cosby zou de toen 16-jarige Huth hebben gedwongen tot seksuele handelingen. De jury kende Huth een schadevergoeding van 500.000 dollar toe. Cosby heeft de beschuldigingen ontkend en stelde dat hij haar nooit heeft ontmoet.