Vriendin Yuki Kempees krijgt haatberichten na mishandeling: ’Internet-psychopaten’

„Ik heb me verbaasd over de hoeveelheid internet-psychopaten. Degenen die vanaf een anoniem profiel zo ziek in hun hoofd waren om te sturen dat ze haar liever dood, verkracht of verminkt hadden gezien”, aldus Kempees. „Die berichten zijn binnengekomen en zijn geen grammetje minder gestoord dan de daadwerkelijke daad van degene die mijn lieve vriendin fysiek aanviel. Maar zelfs daar had ik rekening mee gehouden.”

Naast de haatberichten kwamen er ook heel veel lieve berichten, bloemetjes en zelfs cadeautjes binnen. Dat verbaasde Kempees dan weer op „een heel positieve manier”. „En ik zag hoe bij elk berichtje dat Lizzy las, elke envelop die ze opende en elk cadeautje dat ze uitpakte, haar blik veranderde van angstig naar vertederd.”

Zondag vertelde Lizzy dat zij was aangevallen op straat door een onbekende man. Daarbij liep zij verwondingen in haar gezicht op. In het ziekenhuis werden haar verwondingen gehecht.