Daniel Craig en Shirley Bassey rouwen om Sean Connery

Producers van de Bond-films waar Connery in speelde, zijn „kapot” van het nieuws. „Hij was en zal altijd herinnerd worden als de originele James Bond wiens onuitwisbare intrede in de filmgeschiedenis begon toen hij die onvergetelijke woorden aankondigde: The name’s Bond... James Bond”, schrijven Michael G. Wilson en Barbara Broccoli.

Daniel Craig, de huidige James Bond, noemt Connery „een van de echte groten van de cinema.” Craig zegt in de verklaring dat Connery nog vele jaren van invloed zal zijn op acteurs en filmmakers. „Hij zal herinnerd worden als Bond en zo veel meer. Hij definieerde een tijdperk en een stijl.”

Ook Shirley Bassey, die de titelnummers van drie Bond-films zong, waaronder Goldfinger, bracht een eerbetoon aan Connery. „Het doet me ongelooflijk veel verdriet dat Sean is overleden. Mijn gedachten zijn bij zijn familie. Hij was een geweldig persoon, een echte heer en we zullen door Bond voor altijd verbonden zijn.”

„Ik ben opgegroeid met Sean Connery als idool”, schrijft acteur Hugh Jackman. „Een legende op en achter de schermen.”

Ook Sam Neill, die met Connery in The Hunt for Red October speelde, laat op Twitter van zich horen. „Elke dag op de set met Sean Connery was een objectieve les in hoe je je op het scherm moet gedragen”, schrijft de acteur. „Maar al dat charisma en die kracht, dat was volkomen uniek voor Sean.”

Filmmaker Spike Lee noemt Connery de beste James Bond-vertolker. „Met alle respect voor de andere acteurs die 007 speelden, maar voor mij is Sean de man. Hij had de mooiste vrouwen, coolste gadgets en beste grappen.”

Actrice Salma Hayek is verdrietig om het overlijden en wenst de familie veel sterkte. „Gelukkig is hij negentig kunnen worden”, voegt ze toe.

Schrijver Stephen King noemt Connery een „goede acteur” en een „fijne man.”