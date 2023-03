Yvon Jaspers over gewonde hond: kritieke dagen nog niet voorbij

„De schrik zit er hier goed in”, schrijft de Boer zoekt vrouw-presentatrice. „Wij tobben het hele weekend met ellendige verwondingen, antibiotica, medicijnen, nachtelijk spoken... Van deze hond wordt zo ongelooflijk veel gehouden door zo veel mensen.”

Jaspers bedankt iedereen voor de steun die ze de afgelopen dagen heeft ontvangen. Momenteel ligt Tommy vooral thuis onder de tafel te herstellen.

Tommy is sinds 2016 in het populaire Kro-Ncrv-programma te zien. De 11-jarige hond lag elf weken geleden ook al in de lappenmand om te herstellen van een operatie. Die had hij nodig nadat hij tijdens het stoeien zijn kniebanden had gescheurd. Ook zijn meniscus bleek verbrijzeld. Het betekende dat de hond niet meekon met de draaidagen voor het komende seizoen van Boer zoekt vrouw.