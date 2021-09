Britney Spears: Ik ben in de zevende hemel

Mathew Rosengart, de advocaat van de zangeres, sprak na afloop van de hoorzitting kort met de media. Hij reageerde op het volgens hem „monumentale besluit” dat rechter Brenda Penny had genomen door Jamie Spears uit zijn rol als toezichthouder te zetten.

„Mijn cliënt is ontzettend blij en deze beslissing is een substantiële stap voorwaarts richting haar vrijheid. Er is heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, het was zeer intens. Ik ben trots en Britney is trots. De inspanningen van Britneys fans zijn van groot belang geweest in deze zaak en dankzij hen heeft mijn bedrijf de bal uiteindelijk in het doel weten te schoppen. Dit is een prachtige teamprestatie”, aldus Rosengart.

Rosengart werd in juli aangesteld nadat de rechter Britney toestemming gaf haar eigen advocaat te mogen uitkiezen. Hij ging direct aan het werk en liet geen misverstand bestaan over zijn einddoel. „Haar vrijheid is waar het om gaat. Ik verwacht dat er een definitief einde komt aan het curatorschap en dan kan Britney doen wat ze wil en wanneer ze dat wil. Wat betreft haar toekomst: dat is geheel aan haar. Als ze weer wil optreden kan ze dat zelf beslissen en als ze dat niet wil is dat ook goed. Het is haar keuze. Er zijn de afgelopen jaren teveel beslissingen voor haar genomen door anderen.”

Op 12 november doet de rechter definitief uitspraak over beëindiging van het toezicht.