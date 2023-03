RTL heeft na 14 maanden geen idee wanneer ITV-onderzoek klaar is

Het bedrijf voegt eraan toe te vinden dat het onderzoek ’inderdaad lang duurt’. „We vertrouwen erop dat als het moment daar is, wij van ITV volledige inzage krijgen in de uitkomsten van het onderzoek.” Het Openbaar Ministerie rondde deze week wel de eerste fase van haar onderzoek naar de misstanden bij The Voice af. Het OM maakte bekend dat bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B vervolgd worden voor grensoverschrijdend gedrag.

Maar het externe onderzoek dat producent ITV direct na de onthullingen in januari 2022 instelde, wil nog niet vlotten. ITV kan niet zeggen hoelang het nog duurt voordat het onderzoek is afgerond of in welk stadium het onderzoek zich momenteel bevindt. Ook Van Doorne, het bureau dat door ITV is ingehuurd voor het onderzoek, kan naar eigen zeggen niets melden over de voortgang. In februari 2022 meldde Van Doorne „al een gedetailleerd beeld” te hebben gekregen van wat er gebeurd was bij de RTL4-talentenjacht. Maar sindsdien hullen beide partijen zich in stilzwijgen.

RTL laat zich nog niet uit over de vraag of The Voice ooit terug kan keren op televisie. „Dat is een gesprek dat wij met ITV zullen voeren als de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke acties duidelijk zijn”, aldus de woordvoerder van RTL.