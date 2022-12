Sesame Street-acteur Bob McGrath (90) overleden

„De McGrath-familie heeft droevig nieuws om te delen”, zo maakte de familie van de acteur bekend via zijn Facebook-pagina. „Onze vader, Bob McGrath, is vandaag overleden. Hij is rustig gestorven in het bijzijn van zijn familie.” Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

McGrath speelde de rol van Bob Johnson sinds de start van de serie in 1969 en was voor het laatst te zien in het kinderprogramma in 2017. In de jaren daarna vertegenwoordigde de acteur het programma nog wel op evenementen.

Via Twitter reageert Sesame Workshop, het productiehuis achter Sesame Street, op de dood van de acteur. „We rouwen om de dood van Bob McGrath, al meer dan 50 jaar een geliefd lid van de Sesame Street-familie”, aldus het productiehuis.

McGrath laat zijn vrouw Ann Logan Sperry en vijf kinderen achter.