Schrijver A.L. Snijders (83) overleden

„Als zich ergens in de Nederlandse letterkunde een uitgesproken en ongeëvenaarde Meester in de Beperking vertoont, dan wel in het gehele oeuvre van A.L. Snijders”, schreef de jury van de Constantijn Huygens-prijs. Snijders won die prestigieuze onderscheiding in 2010.

De auteur maakte in de jaren negentig naam als columnist bij de Deventer Dagblad Combinatie, met verhalen die hij in 1992 voor het eerst bundelde onder de naam Ik leef aan de rand van de wereld. Toen hij later voor Het Parool ging schrijven, specialiseerde hij zich verder in het zeer korte verhaal. Met dat zelfbedachte literaire genre werd hij vanaf 2000 bekender.

Zijn vertellingen konden gaan over persoonlijke herinneringen en anekdotes over collega-schrijvers, bespiegelingen op het nieuws, of dagelijkse gebeurtenissen op zijn boerderij in Lochem. Korte verhalen stuurde hij ook vrijwel dagelijks naar lezers die zich daarvoor aanmeldden. Via die zogeheten ‘graslijst’ bleef hij ook de laatste jaren nog actief, zij het minder frequent dan eerst.

In 2006 verscheen de eerste bundeling van de ZKV’s, onder de titel Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk. Snijders meest recente bundel, Tat Tvam Asi, verscheen in april van dit jaar.