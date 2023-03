Premium Het beste van De Telegraaf

Zaterdagavondquiz voor Nederlands bekendste bioloog Freek Vonk: ’Johan is sterker dan ooit’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Freek Vonk (m.), geflankeerd door teamcaptains Lisa Loeb en André Dongelmans, onderwerpt BN’ers aan een vragenvuur over de natuur. Ⓒ BnnVara

Echt een quizmaster voelt hij zich niet, want volgens Freek Vonk is Freeks Saturday Night Safari (20:30 uur, NPO 1) zoveel meer dan een spelletjesprogramma. Ja, hij onderwerpt BN’er-teams aan ’prikkelende vragen’ over de natuur. Maar tussendoor houdt hij ook colleges en staat hij met hulp van speciale technologieën onder meer opeens in de prairie of juist naast een kiezerspinguïn. En waarschijnlijk komt zijn varaan Johan nog langs.