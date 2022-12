Premium Het beste van De Telegraaf

Cabaretier en zangeres waren zestien jaar samen Hoopvolle Jochem Myjer kon huwelijk niet meer redden

Na zestien jaar is er een einde gekomen aan de relatie van Jochem Myjer en Marloes Nova. Het stel was vijf jaar gerouwd. Ⓒ Instagram

De scheiding van Jochem Myjer en Marloes Nova is al veel eerder dit jaar uitgesproken, maar in het belang van hun twee kinderen hebben de twee er bewust mee gewacht het naar buiten te brengen. Afgelopen voorjaar trouwde de cabaretier – in zijn vrije tijd Babs – nog oud-voetballer John de Wolf. Opvallend was dat hij toen al niet met Privé over zijn éígen huwelijk wilde praten.