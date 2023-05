Beeldschone eerste repetitie Dion en Mia in Liverpool

Het wordt intiem en beeldschoon, als we de foto’s moeten geloven. Het Nederlandse Songfestivalduo staat op een draaiend platform onder een flonkerende sterrenhemel. Het optreden in Liverpool zou ’magisch’ worden, zo beloofde Duncan Laurence die als creative director het duo sinds november 2022 begeleidt. De beelden die nu vrijgegeven zijn, komen daar voor het eerst in de buurt.

Een eerste beeld van de act van Mia Nicolai en Dion Cooper. Ⓒ EBU

Sinds vorige week zingen Mia en Dion hun lied Burning daylught een halve octaaf hoger. Dat past beter bij de stemmen van het Nederlandse Songfestivalduo.

Momenteel staat ons land op een 21ste plek bij de bookmakers. Met die stand zou Nederland de zaterdagfinale niet halen, maar met het vandaag gegeven optreden, zou het niemand verbazen als Nederland gaat stijgen bij de wedkantoren, zodat volgende week dinsdagavond 9 mei een plek in de finale verzilverd gaat worden.

Nicolai en Cooper strijden op dinsdag 9 mei tegen veertien andere landen om een van de tien finaletickets. De grote finale is op zaterdag 13 mei.