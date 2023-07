Patrick Martens keert tijdelijk terug in The Bodyguard

Marten vervangt tijdelijk acteur Juneoer Mers. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Nyassa Alberta, Tarikh Janssen en Nurlaila Karim.

„Ik voel me vanaf het eerste moment thuis bij The Bodyguard”, zegt Martens over zijn tijdelijke terugkeer. „Het is een heerlijke rol om te spelen. Hoe fantastisch is het dat ik nog een keer Sy mag spelen. En het mag dan acht jaar geleden zijn, de teksten herinner ik me als de dag van gisteren.”

De musical The Bodyguard, over voormalig secret service-agent Frank Farmer die wordt ingehuurd door een popster om haar te beschermen, is nog een maand te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Op 27 augustus is de laatste voorstelling.