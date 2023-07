’Taffie’ miste begeleiding tijdens de Zoop-gekte: ’Ik voelde me heel eenzaam’

Net als de vrienden uit de iconische sitcom Friends in 2021 kruipen de acteurs van de Nickelodeonsoap in de Videoland-productie Zoop: De Reünie bij elkaar om terug te blikken. Piepjong waren ze toen ze de tieners speelden die een opleiding tot ranger volgen. Met twintig jaar meer levenservaring blikken ze terug in Ouwehands Dierenpark. Hoe ver ging de gekte en zijn er echt nooit romances ontstaan op de set? Ook nemen de acteurs memorabele scènes uit de serie en de drie films door.

Monique van der Werff Ⓒ Tom Cornelissen