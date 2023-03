Madonna duikt de studio in met Zweedse hitproducer Max Martin

Verdere details over hun studiobezoek deelt Madonna niet. Het is de eerste keer dat de 64-jarige zangeres met Martin werkt. Hij volgde hits van onder anderen Britney Spears, Backstreet Boys, Katy Perry, Taylor Swift en The Weeknd.

Het laatste album van Madonna, Madame X, kwam uit in 2019. Veel tijd om nieuwe muziek op te nemen, heeft de zangeres niet. In juli begint ze aan haar wereldtournee, waarmee ze in december ook naar de Ziggo Dome in Amsterdam komt.